Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Фоменко отказывается покинуть Сумы»

Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко рассказал о том, что экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко на этот момент отказывается покинуть Сумы, несмотря на тяжелую военную ситуацию.

«Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом».

«В родном крае чувствует себя лучше, поэтому пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома», – сказал Демьяненко.