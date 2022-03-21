Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Фоменко отказывается покинуть Сумы»

Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко рассказал о том, что экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко на этот момент отказывается покинуть Сумы, несмотря на тяжелую военную ситуацию.
«Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом».
«В родном крае чувствует себя лучше, поэтому пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома», – сказал Демьяненко.
Источник — Трибуна
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