Снова мимо. России отказали в переносе матча отбора ЧМ против Польши

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал России в требовании перенести матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши на иную дату.

Матч должен был состояться 24 марта, но ясно, что поляки автоматически выйдут в финал отбора.

Ранее Россия требовала заморозить баны УЕФА (против российских клубов) и ФИФА (против сборной России), но в этих двух случаях получила от суда отказ. Теперь получен третий негативный вердикт для страны-оккупанта.

В итоге можно с уверенностью говорить, что сборной России на ЧМ-2022 не будет, но Арбитражный суд позднее продолжит рассматривать дело РФС против УЕФА и ФИФА.