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Снова мимо. России отказали в переносе матча отбора ЧМ против Польши

Третий отказ Спортивного арбитражного суда

  • 21.03.2022 22:02
  • 911 просмотров
  • 2 комментария
Снова мимо. России отказали в переносе матча отбора ЧМ против Польши
© reuters

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал России в требовании перенести матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши на иную дату.

Матч должен был состояться 24 марта, но ясно, что поляки автоматически выйдут в финал отбора.

Ранее Россия требовала заморозить баны УЕФА (против российских клубов) и ФИФА (против сборной России), но в этих двух случаях получила от суда отказ. Теперь получен третий негативный вердикт для страны-оккупанта.

В итоге можно с уверенностью говорить, что сборной России на ЧМ-2022 не будет, но Арбитражный суд позднее продолжит рассматривать дело РФС против УЕФА и ФИФА.

Источник — cas.sk

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 21.03.2022 22:13
    +2
    я б їх, кацапів, би викинув надовго з УЕФА і ФІФА, поки не розпадуться на інші республіки
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    online
    Vik_77, 21.03.2022 22:28
    +1
    Який сенс в цих переносах коли з парашкою ніхто грати не хоче
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