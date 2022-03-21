УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Влахович получил травму в расположении сборной Сербии

Форвард не примет участие в ближайших матчах сборной

  • 21.03.2022 21:33
  • 277 просмотров
  • 0 комментариев
Влахович получил травму в расположении сборной Сербии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Душан Влахович покинул расположение сборной Сербии и вернулся в «Ювентус». Это связано с повреждением паха, которое получил форвард.

Таким образом, Влахович не поможет Сербии в ближайших мартовских товарищеских матчах против Венгрии и Дании (24 и 29 марта соответственно).

Однако сообщается, что повреждение Влаховича несерьезное, и к матчу Серии А против «Интера» (3 апреля) он успеет восстановиться. Досрочное возвращение из лагеря сборной носит скорее превентивный характер.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности