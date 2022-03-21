Влахович получил травму в расположении сборной Сербии

Душан Влахович покинул расположение сборной Сербии и вернулся в «Ювентус». Это связано с повреждением паха, которое получил форвард.
Таким образом, Влахович не поможет Сербии в ближайших мартовских товарищеских матчах против Венгрии и Дании (24 и 29 марта соответственно).
Однако сообщается, что повреждение Влаховича несерьезное, и к матчу Серии А против «Интера» (3 апреля) он успеет восстановиться. Досрочное возвращение из лагеря сборной носит скорее превентивный характер.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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