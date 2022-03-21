Кравченко пробился в основную сетку челленджера в Швейцарии

Украинский теннисист Георгий Кравченко успешно прошел квалификационный барьер в рамках челленджера в Швейцарии.
В финале отбора украинец в трех сетах переиграл четвертого сеяного Адриана Менендес-Масейраса из Испании.
Биль. Финал квалификации
Георгий Кравченко (Украина) – Адриан Менендес-Масейрас (Испания) – 6:0, 4:6, 6:3
Ранее Георгий семь раз играл в основе турниров подобного уровня, дальше второго круга не заходил.
Источник — Sport.ua
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