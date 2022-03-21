Кравченко пробился в основную сетку челленджера в Швейцарии

Украинский теннисист Георгий Кравченко успешно прошел квалификационный барьер в рамках челленджера в Швейцарии.



В финале отбора украинец в трех сетах переиграл четвертого сеяного Адриана Менендес-Масейраса из Испании.



Биль. Финал квалификации

Георгий Кравченко (Украина) – Адриан Менендес-Масейрас (Испания) – 6:0, 4:6, 6:3



Ранее Георгий семь раз играл в основе турниров подобного уровня, дальше второго круга не заходил.