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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Меня удивил весь украинский народ»

Украинский теннисист – о войне с россией

  • 21.03.2022 20:41
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Меня удивил весь украинский народ»
© Instagram. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, что его больше всего удивило в войне с россией:

«Если честно, меня максимально удивил ВЕСЬ украинский народ, который сразу стал действовать. Первое удивление было, когда я заезжал в Киев. К тому же три дня был в Интернете, телефоне и неизвестности, ведь когда началась война, был в Дубае. И когда заезжал в Украину, всей картины не знал: где Россия, насколько они продвинулись? А по телевидению, в Интернете картина была такова: полномасштабная война, но не знаешь где они есть, а где их нет.

И вот сначала доехали до первого блокпоста – а там уже и второй, и в каждом селе блокпосты, стоят люди с охотничьими ружьями… И когда видишь эту непосредственную готовность людей защищаться – конечно, настроение поднимается! Потому что понимаешь: эту нацию не одолеть».

Источник — Цензор

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