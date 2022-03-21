ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы, поляки, чувствуем войну больше, чем другие страны»

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о реакции своих соотечественников на войну в Украине:

«Первые дни были не очень реалистичны. Мы бы хотели, чтобы этого не произошло. Непростая ситуация, надеюсь, это скоро закончится. Вы знаете, это только мечты, но нужно верить. Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Велики слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям.

Многие люди со всего мира подходили ко мне, восхищались благосклонностью поляков. Это красиво. Теперь каждая помощь на счету.

С начала войны никто из нас не представлял, что сможет сыграть с россией. Трудно было бы забыть все, что происходит. Это было потрясающе. Решение не играть было осознанным для нас, игроков. Мы так единогласно решили. Мы, как команда, должны были серьезно отнестись к этой ситуации и сказать, что другого выхода не видим.

Поляки, которые до сих пор выступают в россии? Обязательно поднимем эту тему при сборе команды. Об этом говорят в каждом доме, и у нас так будет. Каждый сможет выразить свою поддержку. Такие ситуации нельзя забывать. И мы, поляки, чувствуем эту войну больше, чем другие страны».