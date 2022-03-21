Игорь ЛИТОВКА: «Верю, что победим и отстроим Украину»

Голкипер «Десны» Игорь Литовка поделился своим мнением по поводу того, чем завершится война с россией:

«Я постоянно слушаю мнения людей и экспертов, разбирающихся в этой войне. Часто слушаю Арестовича. Слежу за всеми новостями и выступлениями нашего президента, который показал себя как настоящий лидер и доказал всему миру, что он настоящий президент Украины.

Что касается прогнозов, то хочется верить только в оптимистичные. Верю в то, что мы победим и отстроим Украину, отстроим каждый город и разрушенный дом. Жаль, что гибнут наши люди. Как военные, так и мирные. Особенно дети. Это очень страшно. Трудно это пережить. Этому нет прощения. Но я верю в нашу победу и в то, что мы обязательно вернемся и все отстроим. Всё будет Украина.

Также верю в наши ВСУ. Ребята молодцы. Они показывают, что мы на нашей земле, и у фашистских оккупантов, которые ведут себя хуже, чем нацисты и Гитлер, стреляя по детским домам и роддомам, нет шансов на спасение и прощение. Слава Украине».