УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Игорь ЛИТОВКА: «Верю, что победим и отстроим Украину»

Голкипер «Десны» – о войне с россией

  • 21.03.2022 18:10
  • 252 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь ЛИТОВКА: «Верю, что победим и отстроим Украину»
© Динамомания. Игорь Литовка

Голкипер «Десны» Игорь Литовка поделился своим мнением по поводу того, чем завершится война с россией:

«Я постоянно слушаю мнения людей и экспертов, разбирающихся в этой войне. Часто слушаю Арестовича. Слежу за всеми новостями и выступлениями нашего президента, который показал себя как настоящий лидер и доказал всему миру, что он настоящий президент Украины.

Что касается прогнозов, то хочется верить только в оптимистичные. Верю в то, что мы победим и отстроим Украину, отстроим каждый город и разрушенный дом. Жаль, что гибнут наши люди. Как военные, так и мирные. Особенно дети. Это очень страшно. Трудно это пережить. Этому нет прощения. Но я верю в нашу победу и в то, что мы обязательно вернемся и все отстроим. Всё будет Украина.

Также верю в наши ВСУ. Ребята молодцы. Они показывают, что мы на нашей земле, и у фашистских оккупантов, которые ведут себя хуже, чем нацисты и Гитлер, стреляя по детским домам и роддомам, нет шансов на спасение и прощение. Слава Украине».

Источник — Динамомания

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности