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Президент Миная: «Это фашизм»

Валерий Пересоляк высказался о военной агрессии россии

  • 21.03.2022 17:55
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Президент Миная: «Это фашизм»
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Президент «Миная» Валерий Пересоляк высказал свое мнение о войне россии против Украины.

«Наша страна сейчас переживает очень тяжелый период. Война испортила много инфраструктуры и жизнь нашим людям. Сколько утрачено жизней... Это что-то ужасное. Я смело могу сказать – это фашизм. Нам нужно выходить из этой ситуации победителями. Верю, что страна справится с этим вызовом. Отстроим нашу Украину, и тогда будем развивать футбол.

Есть сомнения, что этот человек живет в нашем мире. Он не понимает, что Украина — это совсем другая, свободная и самостоятельная страна, которая не хочет ни с кем объединяться насильственно. Она будет самостоятельно выбирать, с кем дружить, но войной прийти в Украину было большой ошибкой, они об этом очень пожалеют.

Украина будет самостоятельным и сильным государством, которому они будут завидовать, что мы свободны.

Люди заслуживают того, что они получат, нельзя говорить, что футбол вне политики, это все политика. Если ты известный спортсмен, то обязан выходить и говорить, что не согласен с этим. Если ты молчишь, ты поддерживаешь и наверняка заслуживаешь быть без спорта и со всеми проблемами. Все должны попробовать это поражение», - сказал Пересоляк.

Источник — Футбол 1/2/3

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