Юрий БЕРЕЗА: «Сейчас Украина сражается за западный мир и ценности»

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза высказал мнение о важности победы Украины в войне с российскими оккупантами для всего мира.

«Сейчас Украина воюет уже не за себя. За себя она уже победила, а сейчас Украина сражается за Запад, западный мир и ценности. И господин Олаф Шольц (Канцлер Германии – прим.), например, должен поскорее понять, что не нужно отделять путина от мордорского народа. Не путин бомбил Мариуполь и сбрасывал снаряды на мариупольский роддом. Их бросал простой пилот, у которого есть семья, мать, дети, родные и близкие. путин отдал приказ, но каждый человек, если он человек, а не орк, имеет право выбора и делает его. Наверное, в мордоре так не принято», - сказал Береза.