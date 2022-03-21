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Юрий БЕРЕЗА: «Сейчас Украина сражается за западный мир и ценности»

Президент «Днепра-1» высказался о войне Украины с российскими захватчиками

  • 21.03.2022 16:59
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Юрий БЕРЕЗА: «Сейчас Украина сражается за западный мир и ценности»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза высказал мнение о важности победы Украины в войне с российскими оккупантами для всего мира.

«Сейчас Украина воюет уже не за себя. За себя она уже победила, а сейчас Украина сражается за Запад, западный мир и ценности. И господин Олаф Шольц (Канцлер Германии – прим.), например, должен поскорее понять, что не нужно отделять путина от мордорского народа. Не путин бомбил Мариуполь и сбрасывал снаряды на мариупольский роддом. Их бросал простой пилот, у которого есть семья, мать, дети, родные и близкие. путин отдал приказ, но каждый человек, если он человек, а не орк, имеет право выбора и делает его. Наверное, в мордоре так не принято», - сказал Береза.

Источник — Футбол 1/2/3

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