Президент Миная: «База клуба переоборудована для приема переселенцев»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о переустройстве учебно-тренировочной базы клуба для приема украинских переселенцев.

«Стадион клуба «Минай», который не так давно был центром подготовки для наших футболистов, на сегодняшний день уже третью неделю как переустроен для переселенцев. Одновременно на нашей базе, может проживать около двухсот человек.

Каждая комната и свободное место, которое у нас было, мы переоборудовали в спальные места. В комнате первой медицинской помощи мы разложили массажный стол. В комнатах у людей есть собственный санузел, душ.

Совместные санузлы также оставили для людей, раздевалку для команд, мы оставили открытой, чтобы люди могли хранить здесь вещи», - сказал Пересоляк.