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Валерий ФЕДОРЧУК: «Мы всеми мыслями с бойцами, стоящими за нашу землю»

Хавбек «Руха» высказался о войне в Украине

  • 21.03.2022 15:51
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Валерий ФЕДОРЧУК: «Мы всеми мыслями с бойцами, стоящими за нашу землю»
© ФК Рух Львов. Валерий Федорчук

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук высказался о ситуации в нашей стране и войне с российскими захватчиками.

«В стране военное положение, мы не забываем об этом, ситуация тяжелая. Мы всеми мыслями с нашими бойцами, которые хотят победить и стоят за нашу землю. Поэтому мы думаем только о том, чтобы война быстрее закончилась, а дальше, в любом случае, какие-то решения будут приняты. Для нас это не самое страшное, мы спортсмены, форму наберем быстро. Главное, чтобы на нашей земле был мир», - сказал Федорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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