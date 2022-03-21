Валерий ФЕДОРЧУК: «Мы всеми мыслями с бойцами, стоящими за нашу землю»

Полузащитник львовского «Руха» Валерий Федорчук высказался о ситуации в нашей стране и войне с российскими захватчиками.

«В стране военное положение, мы не забываем об этом, ситуация тяжелая. Мы всеми мыслями с нашими бойцами, которые хотят победить и стоят за нашу землю. Поэтому мы думаем только о том, чтобы война быстрее закончилась, а дальше, в любом случае, какие-то решения будут приняты. Для нас это не самое страшное, мы спортсмены, форму наберем быстро. Главное, чтобы на нашей земле был мир», - сказал Федорчук.