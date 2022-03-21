Олег ПРОТАСОВ: «Русские спортсмены заслужили то, что они получают»

Легенда украинского футбола и вице-президент УАФ Олег Протасов поделился мнением о войне в Украине и санкциях против российских спортсменов.

«Русские спортсмены заслужили то, что они получают. Нельзя говорить, что футбол и спорт вне политики. Если ты ведущий спортсмен, ты должен выходить и говорить: «Я с этим не согласен, я считаю, что это война и мы действуем неправильно». Но они все молча это поддерживают, а если ты молчишь, значит ты с этим согласен. И этим они заслуживают наказания, быть без спорта, со всеми проблемами и санкциями. Все должны вкусить поражение, которое их ожидает», - сказал Протасов.