Артур АВАГИМЯН: «Всего самого дорогого для меня в этой жизни больше нет»

Футболист «Александрии» Артур Авагимян рассказал, как игроки клуба помогают Украине в войне с россией, а также сказал несколько слов о ситуации в родном Мариуполе, который оккупанты продолжают стирать с лица земли.

«Мы всячески помогаем людям и военным всем необходимым. Макс Третьяков, Кирилл Ковалец и Денис Мирошниченко развозят вся по местам. Помогаем всем, чем только можем.

Мне очень сложно говорить о том, что происходит в Мариуполе. Это мой родной город, я там родился и вырос. Все, что я любил в своей жизни, связанно с этим городом. Моего родного дома больше нет, роддома, в котором я родился, больше нет,школы, где я учился, больше нет. Всего самого дорогого для меня в этой жизни больше нет.

Хотел бы обратиться к народу россии. Если вы заметили, все свои интервью я даю на русском языке, и меня за это никто не ущемляет. Подумайте об этом. Слава Украине», - сказал Авагимян.