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Сергей РЕБРОВ: «Россияне всегда отличались чем-то особенным»

Наставник «Аль-Айна» поделился мнением о соседнем народе

  • 21.03.2022 14:09
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Сергей РЕБРОВ: «Россияне всегда отличались чем-то особенным»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров считает, что отстранение от международных соревнований – это справедливое наказание для спортсменов из страны-агрессора.

«Я вас прошу, там никто никогда не выступит. Особенно спортсмены. Может быть, раньше – может быть – и можно было сказать, что спорт – вне политики, но только не сейчас. Россияне всегда отличались чем-то особенным. То футболисты наденут майки с поддержкой войны, то кто-то выйдет на пьедестал с новоявленной свастикой, то эти многочисленные допинговые скандалы.

В моем представлении главная цель спорта – победа в честной борьбе. Но Россия – она же другая. Там нужны медали на Олимпиаде, чтобы показать: «С нами сила, с нами Бог». Поэтому я и не считаю, что спорт – вне политики. Для них – это напротив, инструмент, чтобы показать, какие они великие. Пусть теперь меряются мускулами внутри своей необъятной и неразумной державы.

Мои родители, мои друзья сидят дома и не знают, когда к ним что-то прилетит, а они говорят, что спорт – вне политики? Они должны сражаться за родину, которая запускает ракеты на нашу землю? Они получают зарплату, платят налоги, которые идут на вооружение против нас, и хотят выступать с Украиной в одном турнире? Нет уж, извольте», - сказал Ребров.

Источник — zbirna.com

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