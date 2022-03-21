ВИДЕО. Реакция Анчелотти на разгромное поражение Реала от Барселоны

«Барселона» вернула себе былую форму быстрее, чем ожидалось. Каталонцы разгромили в чемпионате Испании на выезде мадридский «Реал» и показали, что готовы к борьбе за чемпионство в следующем сезоне.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Карло Анчелотти после матча «Реал Мадрид» – «Барселона».