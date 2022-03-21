БЕССМЕРТНЫЙ: «Русские кричали, что братья, а оказались ***донами»

Главный тренер «Альянса» Анатолий Бессмертный рассказал, где сейчас находятся футболисты его клуба и поделился мнением о войне.



– Война застала нас в Турции. Это был шок для всех ребят. Поначалу думали, что все быстро закончится и мы выгоним этих гаденышей из нашей страны, а оно затянулось. Конечно, это стресс для всех, переживаем за страну.



– Ожидали полномасштабного вторжения России?

– Никто не ожидал. Они кричали, что братья, а оказались ***донами. Страшно, что сейчас происходит.



– Какая обстановка сейчас в Киеве?

– В Киеве тревожно, но, слава Богу, системы ПВО работают здорово. Ребята из ВСУ, теробороны и Нацгвардии – молодцы! Пацаны крепко пашут.



– Какое у вас психологическое самочувствие?

– Нормальное, но, конечно, есть переживание за семью и страну. От этого никуда не денешься. Однако мы пытаемся держаться и не падать духом. Мы и соседи помогаем друг другу, чем можем, – сказал Бессмертный.