БЕССМЕРТНЫЙ: «Русские кричали, что братья, а оказались ***донами»

Главный тренер «Альянса» Анатолий Бессмертный рассказал, где сейчас находятся футболисты его клуба и поделился мнением о войне.
– Война застала нас в Турции. Это был шок для всех ребят. Поначалу думали, что все быстро закончится и мы выгоним этих гаденышей из нашей страны, а оно затянулось. Конечно, это стресс для всех, переживаем за страну.
– Ожидали полномасштабного вторжения России?
– Никто не ожидал. Они кричали, что братья, а оказались ***донами. Страшно, что сейчас происходит.
– Какая обстановка сейчас в Киеве?
– В Киеве тревожно, но, слава Богу, системы ПВО работают здорово. Ребята из ВСУ, теробороны и Нацгвардии – молодцы! Пацаны крепко пашут.
– Какое у вас психологическое самочувствие?
– Нормальное, но, конечно, есть переживание за семью и страну. От этого никуда не денешься. Однако мы пытаемся держаться и не падать духом. Мы и соседи помогаем друг другу, чем можем, – сказал Бессмертный.
Источник — FanDay
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