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Юрий БЕРЕЗА: «Российские матери не ценят жизни своих детей»

Для страны-оккупанта человеческие жизни никогда не имели значения

  • 21.03.2022 13:18
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Юрий БЕРЕЗА: «Российские матери не ценят жизни своих детей»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза высказался об отношении российских матерей к своим детям и назвал возможные варианты помощи Украине со стороны НАТО.

«Российские матери не ценят жизни своих детей. Они считают, что те, кого они рожали, принадлежат путину. И в этом наша основная проблема. Но сегодня, кажется, Запад все-таки очнулся. Я говорил, говорю и дальше буду повторять: не хотите закрывать небо – введите свои корабли в Черное море. В Черном море есть член НАТО, Турция. Боитесь ввести корабли НАТО на рейды Одессы – введите просто в Черное море. И это тоже будет помощью Украине», - сказал Береза.

Источник — Футбол 1/2/3

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