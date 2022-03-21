Юрий БЕРЕЗА: «Российские матери не ценят жизни своих детей»

Президент СК «Днепр-1» Юрий Береза высказался об отношении российских матерей к своим детям и назвал возможные варианты помощи Украине со стороны НАТО.

«Российские матери не ценят жизни своих детей. Они считают, что те, кого они рожали, принадлежат путину. И в этом наша основная проблема. Но сегодня, кажется, Запад все-таки очнулся. Я говорил, говорю и дальше буду повторять: не хотите закрывать небо – введите свои корабли в Черное море. В Черном море есть член НАТО, Турция. Боитесь ввести корабли НАТО на рейды Одессы – введите просто в Черное море. И это тоже будет помощью Украине», - сказал Береза.