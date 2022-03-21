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Четыре украинки стартуют в квалификации соревнований в Майами

Возвращение Завацкой, дебют Снигур

  • 21.03.2022 11:40
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Четыре украинки стартуют в квалификации соревнований в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификации турнира WTA 1000 В Майами.
 
В отборочном турнире Украину представят четыре теннисистки.
 
Даяна Ястремская получила 13-й номер посева и на старте квалификации сразится против Кэролайн Доулхайд из США.
 
Леся Цуренко стартует матчем против пятой сеяной американки Клэр Лю.
 
Дарья Снигур дебютирует на турнире поединком против восьмой сеяной француженки Армони Тан.
 
Катарина Завацкая возвращается после долгого перерыва и в первом матче будет противостоять канадке Ребекке Марино, которая получила 24-й номер посева.
 
Отметим, что в Майами два раунда квалификации.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Sport.ua

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