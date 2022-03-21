ВИДЕО. Динамо вспомнило пророческие слова Тараса Шевченко

Официальный YouTube-канал киевского «Динамо» опубликовал патриотический видеоролик, вспомнив пророческие слова Тараса Григорьевича Шевченко.
«Пророческие слова великого украинского поэта уже сейчас сбываются. Благодаря мужественным украинским воинам и силе украинского народа», – сказано в подписи к видео.
Источник — Sport.ua
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