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Олег РАТИЙ: «Перед войной мало кто верил в Харьков, но нас не сломить»

Экс-тренер молодежной сборной Украины – о борьбе с российскими захватчиками

  • 21.03.2022 10:51
  • 443 просмотра
  • 1 комментарий
Олег РАТИЙ: «Перед войной мало кто верил в Харьков, но нас не сломить»
© Фото из личного архива Олега Ратия

Бывший тренер молодежной сборной Украины, харьковчанин Олег Ратий, рассказал о борьбе с российскими захватчиками.
 
— Олег Борисович, Харьков держится?
— Да. Хотя у нас, наверное, уже нет района, который не бомбили бы. Но больше всего досталось районам, которые расположены ближе к россии. Многие люди оттуда уже уехали, там полный треш.   
 
— Как близко агрессор подошел к Харькову?
— Мне трудно сказать, но не было дня, чтобы наш город не обстреливали.
 
— Насколько хорошо Харьков функционирует, учитывая нынешнее положение?
— Нужно стать на колени перед людьми, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Да, у нас бывают проблемы с электричеством, водоснабжением, но городские службы все эти проблемы стараются устранять в кратчайшие сроки. Кареты скорой помощи работают 24 на семь, за что им особая благодарность. Город сплотился как никогда. Что касается продуктов, то они есть, разве что имеются некоторые проблемы с молочной продукцией. Из-за того, что много людей эвакуировалось, уже нет громадного ажиотажа в супермаркетах. К тому же и волонтеры качественно выполняют свои функции.
 
— Вы тоже имеете определенные обязанности?
— Как сказать. Все через интернет, телефон, помогаем старым людям с доставкой воды, продуктов, ведь часто лифты не работают. Это элементарная помощь. Тренер по легкой атлетике Марина Миндарева занимается поиском и доставкой медикаментов. От тренера вратарей интерната УФК Металлист Артема Черняева я вообще в шоке, в какие точки он доставляет помощь. Другие ребята, в частности, Костя Марченко, Евгений Шаповал ездят под пулями, рискуя жизнью, но помогают людям.
 
— Какое настроение у самих харьковчан?
— Несмотря на большое горе, которое россия принесли нашему городу, харьковчан не сломить. Перед войной мне звонило много знакомых, друзей, но мало кто верил в Харьков. Но мы всем показали и доказали, что Харьков – это Украина!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 21.03.2022 11:52
    +1
    Кто эти "мало"? Русским гражданам Украины в большинстве своём никакого дела не было до эрэф с их жизнью.
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