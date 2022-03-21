УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ВИДЕО. Форвард Аякса был удален за симулирование травмы

Обмануть рефери не удалось

  • 21.03.2022 10:13
  • 1579 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Форвард Аякса был удален за симулирование травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аякс» в матче 27-го тура чемпионата Нидерландов обыграл «Фейеноорд» - 3:2.

В компенсированное к матчу время при счете 3:2 в пользу «Аякса» нападающий амстердамского клуба Антони Сантос упал на газон и начал корчиться от боли, но сделал это за пределами поля. Футболист решил вернуться на поле, после чего его одноклубник Душан Тадич специально уронил Антони на газон, чтобы тот продолжил валяться.

За этот эпизод судья показал Антони сперва желтую, которая стала второй для футболиста в матче, а потом и красную карточку.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности