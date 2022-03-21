ВИДЕО. Форвард Аякса был удален за симулирование травмы

«Аякс» в матче 27-го тура чемпионата Нидерландов обыграл «Фейеноорд» - 3:2.

В компенсированное к матчу время при счете 3:2 в пользу «Аякса» нападающий амстердамского клуба Антони Сантос упал на газон и начал корчиться от боли, но сделал это за пределами поля. Футболист решил вернуться на поле, после чего его одноклубник Душан Тадич специально уронил Антони на газон, чтобы тот продолжил валяться.

За этот эпизод судья показал Антони сперва желтую, которая стала второй для футболиста в матче, а потом и красную карточку.