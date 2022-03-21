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МАРКЕВИЧ: «Призываю мировых лидеров как можно быстрее помочь Мариуполю»

Наставник «Мариуполя» попросил международное сообщество спасти город

  • 21.03.2022 04:40
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МАРКЕВИЧ: «Призываю мировых лидеров как можно быстрее помочь Мариуполю»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич призвал мировых лидеров и международные организации немедленно принять меры для помощи городу, который продолжают уничтожать российские оккупанты.

«Это обращение ко всем лидерам государств и государственным структурам, которые могут повлиять на ситуацию, сложившуюся в городе Мариуполь. В первую очередь это США, НАТО, Великобритания и Евросоюз. Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо. Ведь на данный момент в городе гибнут дети и мирные граждане. Я призываю вас сделать это как можно скорее», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

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