МАРКЕВИЧ: «Призываю мировых лидеров как можно быстрее помочь Мариуполю»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич призвал мировых лидеров и международные организации немедленно принять меры для помощи городу, который продолжают уничтожать российские оккупанты.

«Это обращение ко всем лидерам государств и государственным структурам, которые могут повлиять на ситуацию, сложившуюся в городе Мариуполь. В первую очередь это США, НАТО, Великобритания и Евросоюз. Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо. Ведь на данный момент в городе гибнут дети и мирные граждане. Я призываю вас сделать это как можно скорее», - сказал Маркевич.