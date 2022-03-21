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ЗОЗУЛЯ: «Испанцы приносят для помощи Украине очень много вещей и денег»

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  • 21.03.2022 04:28
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ЗОЗУЛЯ: «Испанцы приносят для помощи Украине очень много вещей и денег»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины, выступающий в испанском клубе «Фуэнлабрада», Роман Зозуля рассказал об отношении испанского общества к войне в нашей стране.

«Я был удивлен. У нас здесь есть два склада, с которыми я сотрудничаю. По всему Мадриду и Испании очень много людей, особенно в Мадриде, если я не ошибаюсь, здесь живут около 15 тысяч украинцев, это большая диаспора.

Испанцы принесли очень много помощи. Все началось 24 февраля, а 25-26 мы уже отправили две или три фуры, только с наших двух помещений. Это была еда, кофе, памперсы, в основном для детей, молоко, лекарства, все в таком духе. Также приносили деньги на склад, за 3-5 дней принесли около 25 тысяч евро», - сказал Зозуля.

Источник — Футбол 1/2/3

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