Евгений КРАСНИКОВ: «Шел огонь по диагонали»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как едва не пострадал от огня рашистов, когда те начали наступление на Харьков.

«Я живу за городом. Надо было поехать туда. Хорошо, что там уже никого не было. Со мной был парень со службы безопасности и тренер 2006 года.

Дом находится со стороны российского направления. Такое сравнение приведу. Сейчас это смешно. В турнире Большого Шлема или когда 2 на 2 в теннис играют. Шёл огонь по диагонали, а наша деревня как сетка. Я говорю: «Лишь бы не было второго мяча - переподачи». Это было бы смешно, если бы не было так грустно», - подытожил Красников.