Виктор МИКИТА: «Имеем условия для безопасного проживания юных игроков»

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита рассказал о том, что область готова предоставить условия для безопасного проживания и тренировок украинским детям в период войны.

«Мы будем расширяться, благодаря философии, которая была до войны. Очень много футбольных полей у нас запускалось и работало на базе футбольного клуба Мункач. Большое финансирование благодаря президенту Владимиру Зеленскому. У нас есть база на территории Закарпатья, все условия для безопасного пребывания детей, тренировок и международного сотрудничества, чтобы отправлять за границу», - сказал Микита.