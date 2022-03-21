Олег ПРОТАСОВ: «Есть сомнения, что путин вообще живет в этом мире»

Вице-президент УАФ Олег Протасов поделился мнением о войне в Украине против российских оккупантов.

«Эта война настоящая и очень страшная. Враг испортил в нашей стране столько инфраструктуры, столько жизней уже потеряно. Это что-то ужасное. Я смело могу назвать это фашизмом, это уничтожение людей.

Нам надо выходить из этой ситуации победителями и я верю, что страна с этим справится. Хочу надеятся, что россиянам стыдно от того, что происходит. Но мне звонков из россии практически не было. Может быть, они настолько маниакально верят в то, что делает их руководство и считают, что все это правильно. Но особых контактов с россиянами у меня нет, и я уже не представляю, как можно дальше общаться с теми людьми, которые поддерживали эту хунту.

Есть сомнения, что путин вообще живет в этом мире. Он не понимает, что Украина - это уже совершенно свободная, самостоятельная страна. Она ни с кем не хочет объединятся насильно, а будет выбирать, с кем дружить, а с кем нет. Но прийти в Украину с войной - большая ошибка руководства россии. Они об этом очень пожалеют, и уже это делают. Украина будет самостоятельным и сильным государством, которому они будут завидовать. Ведь мы свободны, а то, что ожидает жителей россии в ближайшие годы, мы уже видим», - сказал Протасов.