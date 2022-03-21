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Дмитрий КРЫСЬКИВ: «О том, что происходит в Харькове, страшно даже слышать»

Игрок «Металлиста 1925» рассказал о ситуации в родном городе

  • 21.03.2022 02:10
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Дмитрий КРЫСЬКИВ: «О том, что происходит в Харькове, страшно даже слышать»
© УАФ. Дмитрий Крыськив

Футболист «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив рассказал о ситуации в родном Харькове, который страдает от обстрелов российских оккупантов.

«Очень страшно смотреть на то, что сейчас происходит в Харькове, где у меня остались родные и знакомые. Можно только со страхом наблюдать, как стирают с лица земли родной город, в котором ты прожил всю свою жизнь. Хочется, чтобы все это скорее закончилось, и этот прекрасный город оставили на белом свете.

То, что я смог выбраться – чудо. Взял свою девушку с мамой и мы вместе выехали на Западную Украину, где спокойнее, чем в Харькове. Плохо, что там остался мой отец, я с ним каждый день на связи, он рассказывает, что там происходит, и это страшно даже слышать.

Дорога была очень тяжелой, многие пытаются выбраться из Харькова. Но нам повезло, что страна помогает с выездом, и сейчас мы в безопасности. Сейчас это сложно представить, но хочется, чтобы все было хорошо, все наладилось, как было в последние месяцы и годы, и все только развивалось. Пока поддерживаю форму вместе со своими друзьями», – сказал Крыськив.

Источник — Футбол 1/2/3

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