В матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу «Кристал Пэлас» на своем поле разгромил «Эвертон» со счетом 4:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилл Хьюз (Кристал Пэлас).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
Источник — Sport.ua
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