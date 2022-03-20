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ВИДЕО. Барселона отправила два мяча в ворота Реала в первом тайме

Точными ударами головой отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Рональд Араухо

  • 20.03.2022 22:59
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ВИДЕО. Барселона отправила два мяча в ворота Реала в первом тайме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 марта, проходит поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Барселона» отправила два мяча в ворота «Реала» в первом тайме.

Точными ударами головой отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Рональд Араухо.

ГОЛ! 0:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 29 мин.

ГОЛ! 0:2. Рональд Араухо, 28 мин.

Источник — Sport.ua

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