ВИДЕО. Барселона отправила два мяча в ворота Реала в первом тайме

Сегодня, 20 марта, проходит поединок 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Барселона» отправила два мяча в ворота «Реала» в первом тайме.
Точными ударами головой отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Рональд Араухо.
ГОЛ! 0:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 29 мин.
ГОЛ! 0:2. Рональд Араухо, 28 мин.
Источник — Sport.ua
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