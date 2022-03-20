Президент Днепра-1: «Есть вариант признать, что чемпионат не состоялся»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза не считает, что чемпионат УПЛ нужно признать таким, который не состоялся.

Лучше взять текущую таблицу для подведения итогов.

«Есть вариант признать, что нынешний сезон не состоялся. Я не уверен, что это справедливо. В чемпионате сыграна большая часть матчей, есть определенная таблица, можно решать».

«И думаю, есть смысл не говорить о том, чтобы кто-то вылетал», - сказал Береза.