Президент Днепра-1: «Есть вариант признать, что чемпионат не состоялся»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза не считает, что чемпионат УПЛ нужно признать таким, который не состоялся.
Лучше взять текущую таблицу для подведения итогов.
«Есть вариант признать, что нынешний сезон не состоялся. Я не уверен, что это справедливо. В чемпионате сыграна большая часть матчей, есть определенная таблица, можно решать».
«И думаю, есть смысл не говорить о том, чтобы кто-то вылетал», - сказал Береза.
Источник — Футбол 1/2/3
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