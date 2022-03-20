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Президент Днепра-1: «Есть вариант признать, что чемпионат не состоялся»

Юрий Береза склоняется к другому варианту

  • 20.03.2022 19:30
  • 1063 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Днепра-1: «Есть вариант признать, что чемпионат не состоялся»
© scdnipro1.com.ua

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза не считает, что чемпионат УПЛ нужно признать таким, который не состоялся.

Лучше взять текущую таблицу для подведения итогов.

«Есть вариант признать, что нынешний сезон не состоялся. Я не уверен, что это справедливо. В чемпионате сыграна большая часть матчей, есть определенная таблица, можно решать».

«И думаю, есть смысл не говорить о том, чтобы кто-то вылетал», - сказал Береза.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 20.03.2022 20:09
    -1
    КАКОЙ НАХУЙ ЧЕМПИОНАТ ДА СУКА ЗА ДЕБИЛЫ В СТРАНЕ ГИБНУТ ЛЮДИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАКОЙ НАХУЙ СПОРТ
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