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Александр АЛИЕВ: «Никто не просит от Тимощука воевать. Просто поддержи»

Тимощук все еще никак не прокомментировал войну

  • 20.03.2022 17:48
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Александр АЛИЕВ: «Никто не просит от Тимощука воевать. Просто поддержи»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который записался в тероборону Киева, не понимает, что мешает Анатолию Тимощуку хотя бы на словах поддержать страну в войне с Россией.

«Почему я должен был выезжать? Я увез своих детей, а сам остался. Каждый мужчина должен защищать свою страну. Я хочу, чтобы здесь был мир, чтобы здесь жили мои дети. Я в Киеве живу 23 года, 23 года живу в Украине и считаю себя украинцем».

«Тимощук? Не писал ему и не собираюсь. Он уже показал, какой он «патриот». Тряпка какая-то. Когда пришло горе в Украину...».

«Никто не говорит ему брать автомат и воевать, но хотя бы просто высказать поддержку ребятам, которые на передовой, которые сражаются за нашу страну...», - сказал Алиев.

Источник — ICTV

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