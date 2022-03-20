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Юрген КЛОПП: «АПЛ нужно срочно ввести 5 замен. Очень много матчей»

Руководство АПЛ почему-то молчит

  • 20.03.2022 15:50
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Юрген КЛОПП: «АПЛ нужно срочно ввести 5 замен. Очень много матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз требует от АПЛ ввести правило 5 замен. В отличие от большинства чемпионатов Европы, Англия все еще использует 3 замены.

«В АПЛ нужно срочно ввести 5 замен. Мы помним, что еще сборным скоро предстоит много матчей, и не все из них в рамках подготовки к чемпионату мира».

«Летом будет много матчей, потом новый сезон, а посреди него состоится чемпионат мира».

«Как ребятам с этим справиться? Конечно, топ-игроки, которые чаще выходят на поле, чаще и травмируются. Это сложно», - сказал Клопп.

Источник — BBC

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