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Украинская теннисистка: «Спорт вне политики? Тогда спорт вне жизни»

Мария Корытцева сделала жесткое заявление к спортсменам из РФ и Беларуси

  • 20.03.2022 13:37
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Украинская теннисистка: «Спорт вне политики? Тогда спорт вне жизни»
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Известная в прошлом теннисистка Мария Корытцева обратилась к спортсменам из России и Беларуси.

«Спорт вне политики - говорите вы. Тогда спорт вне жизни. Прямо сейчас умирают люди в моей стране и спортсмены в том числе.

Мы в первую очередь - люди, каждый из нас - Человек. И страх говорить правду убивает Человека в нас. Мне повезло родиться и жить в Украине, в свободной стране. Я мало об этом задумывалась раньше, но сейчас я понимаю, как ценно то, что я могу проявляться как я хочу и, главное, могу иметь СВОЕ МНЕНИЕ и ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЖАТЬ ЭТО МНЕНИЕ. Это не позволило мне спрятать или уничтожить Человека в себе.

Сказать вам «не бойтесь», наверное, будет нечестно и неправильно. Вам есть чего бояться. Но тут дело в ваших ценностях, вашей позиции, вашем мнении. Вы как теннисисты знаете, чтобы победить в матче, проявить себя на корте, нужно быть честным с собой, со своей игрой. А каждое сомнение или нерешительное действие приближает вас к поражению.

Сейчас нейтральная позиция сродни поднятой руки на приёме или бессрочному медицинскому перерыву. Но придётся опустить руку и отпустить физио и снова выйти на корт, чтобы встретиться с правдой лицом к лицу, чтобы встретиться с жизнью и посмотреть ей в глаза.

«Мы за мир» - это позиция маленького ребёнка, который боится и просто хочет, чтобы побыстрее настало беззаботное детство. И вы снова сможете спокойно продолжать играть в теннис и зарабатывать деньги. Но это лишь одна грань вашей жизни, смотрите шире.

Прятаться за фразу «я не разбираюсь в политике» уже не получится. Ваши страны в войне с моей страной уже 24 дня - это почти месяц. Прошло достаточно времени, чтобы поинтересоваться и задуматься, а ЧТО Я ДУМАЮ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ??? Не верю, что спортсменам в индивидуальном виде спорта не хочется иметь свое мнение. Неужели все, чему вы научились за эти годы - это махать ракеткой и накачивать мышцы? А где же мышление?

Не хочу вас пугать, но мир не перестанет лишать вас всего, потому что вы сами лишили себя свободы и мнения, а без них разве можно все ещё считать себя Человеком?», - написала Корытцева.

Источник — Sport.ua

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