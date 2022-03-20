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Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Барселоны нет слабых сторон»

Наставник мадридской команды сделал комплимент сопернику

  • 20.03.2022 11:10
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Барселоны нет слабых сторон»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отдал должное работе Хави во главе «Барселоны».

«У «Барселоны» есть четкий стиль, ее идентичность неизменна. Хави отлично подходит под этот стиль, и команда при нем заметно прибавила.

У нее нет слабых сторон, она играет хорошо. Мое мнение таково: Хави проделывает хорошую работу.

В то же время я не считаю, что футбол предполагает только какой-то один стиль. Мне нравится, когда моя команда способна выглядеть по-разному. Я всегда стремился к использованию стиля, удобного моим футболистам», – сказал Анчелотти.

Эль класико «Реал» - «Барселона» состоится 20 марта в 22:00 по Киеву.

Источник — Marca

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