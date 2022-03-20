Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Барселоны нет слабых сторон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отдал должное работе Хави во главе «Барселоны».
«У «Барселоны» есть четкий стиль, ее идентичность неизменна. Хави отлично подходит под этот стиль, и команда при нем заметно прибавила.
У нее нет слабых сторон, она играет хорошо. Мое мнение таково: Хави проделывает хорошую работу.
В то же время я не считаю, что футбол предполагает только какой-то один стиль. Мне нравится, когда моя команда способна выглядеть по-разному. Я всегда стремился к использованию стиля, удобного моим футболистам», – сказал Анчелотти.
Эль класико «Реал» - «Барселона» состоится 20 марта в 22:00 по Киеву.
Источник — Marca
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