Определились финалисты Мастерса в Индиан-Уэллс

Состоялись матчи 1/2 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
В первом полуфинале американец Тэйлор Фриц обыграл рашиста Андрея Рублева, а затем испанец Рафаэль Надаль в трехсетовом противостоянии вырвал путевку в финал у своего соотечественника Карлоса Алькараса.
Индиан-Уэллс. 1/2 финала
Тэйлор Фриц [20] – Андрей Рублев [7] – 7:5, 6:4
Карлос Алькарас [19] – Рафаэль Надаль [4] – 4:6, 6:4, 3:6
Финал
Рафаэль Надаль [4] – Тэйлор Фриц [20]
Источник — Sport.ua
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