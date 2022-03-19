Атлетико удержал в меньшинстве победу над Райо, Валенсия одолела Эльче

Состоялись четыре матча 29-го тура в чемпионате Испании.
«Атлетико» на выезде удержал в меньшинстве победу над «Райо Вальекано».
«Гранада» и «Валенсия» отметились выездными победами, «Осасуна» дома разобралась с «Леванте».
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Райо Вальекано» – «Атлетико» – 0:1
Гол: 0:1 – 49 Коке.
«Алавес» – «Гранада» – 2:3
Голы: 0:1 – 50 Эскудеро, 1:1 – 53 Эскаланте, 2:1 – 57 Вальехо, 2:2 – 75 Пуэртас, 2:3 – 87 Суарес.
«Эльче» – «Валенсия» – 0:1
Гол: 0:1 – 50 Гедеш.
«Осасуна» – «Леванте» – 3:1
Голы: 1:0 – 44 Чими Авила, 2:0 – 57 Будимир, 3:0 – 64 Брашанац, 3:1 – 76 Рохер Марти.
Источник — Sport.ua
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