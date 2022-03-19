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30-й тур
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан одолел Кальяри и сохранил первое место, Интер отстает от лидеров

«Наполи» укрепился на второй позиции

  • 19.03.2022 23:43
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Милан одолел Кальяри и сохранил первое место, Интер отстает от лидеров
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 30-го тура в чемпионате Италии.
 
«Интер» потерял очки во встрече с «Фиорентиной», отстав еще на два очка от «Милана», минимально одолевшего «Кальяри».
 
Еще в одном матче «Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе», сохранив отставание в три очка от лидера.
 
Чемпионат Италии. 30-й тур
 
«Наполи» – «Удинезе» – 2:1
Голы: 0:1 – 22 Деулофеу, 1:1 – 52 Осимхен, 2:1 – 63 Осимхен.
 
«Интер» – «Фиорентина» – 1:1
Голы: 0:1 – 50 Торрейра, 1:1 – 55 Думфрис.
 
«Кальяри» – «Милан» – 0:1
Гол: 0:1 – 59 Беннасер.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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