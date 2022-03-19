СЕЛЕЗНЕВ: «Говорил Гусеву: «Поехали в Киев хоть одного оккупанта уеб**м»

Евгений Селезнев готов еба**ть российских оккупантов.
— Почему ни один из российских футболистов не высказался о войне с Россией?
— Не знаю. Я могу говорить только за себя. В Ужгороде сейчас живет мой друг Олег Гусев, я ему говорю: «Поехали в Киев, хоть одного оккупанта уеб*м». Он спрашивает: «Ты хоть оружие в руках держал?». Отвечаю: «Стрелять могу, а тактика будет одна — уничтожить того, кто пришел в мой дом». Олег — патриот, как и все мы, переживает за нашу страну.
Если бы я находился во время начала войны в Киеве, то записался бы в тероборону. Я даже у Сани Усика спрашивал, как пробраться в Киев. Он сказал, что пока нет безопасных дорог и не стоит ехать.
— Украина победит в войне?
— Мы уже их победили, потому что украинцы гораздо сильнее духом. Обстрелять нас ракетами — это максимум, что они могут.
— Россия сохранит свой суверенитет после нашей победы?
— Мне на них пох*й. Для меня главное — моя страна.
Источник — FanDay
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