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СЕЛЕЗНЕВ: «Говорил Гусеву: «Поехали в Киев хоть одного оккупанта уеб**м»

Форвард «Миная» - о войне с Россией

  • 19.03.2022 22:55
  • 3958 просмотров
  • 2 комментария
СЕЛЕЗНЕВ: «Говорил Гусеву: «Поехали в Киев хоть одного оккупанта уеб**м»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Евгений Селезнев готов еба**ть российских оккупантов.

— Почему ни один из российских футболистов не высказался о войне с Россией?
— Не знаю. Я могу говорить только за себя. В Ужгороде сейчас живет мой друг Олег Гусев, я ему говорю: «Поехали в Киев, хоть одного оккупанта уеб*м». Он спрашивает: «Ты хоть оружие в руках держал?». Отвечаю: «Стрелять могу, а тактика будет одна — уничтожить того, кто пришел в мой дом». Олег — патриот, как и все мы, переживает за нашу страну.

Если бы я находился во время начала войны в Киеве, то записался бы в тероборону. Я даже у Сани Усика спрашивал, как пробраться в Киев. Он сказал, что пока нет безопасных дорог и не стоит ехать.

— Украина победит в войне?
— Мы уже их победили, потому что украинцы гораздо сильнее духом. Обстрелять нас ракетами — это максимум, что они могут. 

— Россия сохранит свой суверенитет после нашей победы?
— Мне на них пох*й. Для меня главное — моя страна.

Источник — FanDay

(39 голосов)

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Комментарии
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    dima.krot, 19.03.2022 23:05
    +15
    Селя, грохни путлера 😜 Как раз одного, как ты хотел. Войдёшь в историю без своего рекорда!
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    Kapitoshka, 20.03.2022 00:13
    +3
    Ось такий Сєля мені довподоби, бо свою бикуватість "справляє" у потрібне русло)
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