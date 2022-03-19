Стал известен первый участник полуфинала Кубка Англии

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии.
«Челси» на выезде с комфортным преимуществом переиграл «Мидлсбро». Команда Томаса Тухеля забила два гола еще в первом тайме и не пропустила.
Отметим, что «Челси» стал первым клубом, который пробился в полуфинал. Остальные три четвертьфинальные встречи состоятся в воскресенье.
Кубок Англии. 1/4 финала
«Мидлсбро» – «Челси» – 0:2
Голы: 0:1 – 15 Лукаку, 0:2 – 31 Зиеш.
Источник — Sport.ua
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