Арсенал повторил голевое достижение Ман Юнайтед и Ливерпуля в АПЛ

Лондонский «Арсенал» выиграл матч 30-го тура АПЛ, минимально одолев «Астон Виллу».



Единственный мяч в этой встрече забил Букайо Сака. Гол 20-летнего футболиста стал юбилейным, 2000-м, для «канониров» в рамках АПЛ.



«Арсенал» стал лишь третьим клубом, которому это удалось. Ранее эта планка покорилась «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».



Чемпионат Англии. 30-й тур

«Астон Вилла» – «Арсенал» – 0:1

Гол: 0:1 – 30 Сака.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА