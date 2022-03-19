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30-й тур
Астон Вилла
0 : 1
Арсенал
19.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал повторил голевое достижение Ман Юнайтед и Ливерпуля в АПЛ

«Канониры» забили 2000-й мяч в лиге

  • 19.03.2022 21:56
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Арсенал повторил голевое достижение Ман Юнайтед и Ливерпуля в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака (справа)

Лондонский «Арсенал» выиграл матч 30-го тура АПЛ, минимально одолев «Астон Виллу».
 
Единственный мяч в этой встрече забил Букайо Сака. Гол 20-летнего футболиста стал юбилейным, 2000-м, для «канониров» в рамках АПЛ. 
 
«Арсенал» стал лишь третьим клубом, которому это удалось. Ранее эта планка покорилась «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».  
 
Чемпионат Англии. 30-й тур

«Астон Вилла» – «Арсенал» – 0:1
Гол: 0:1 – 30 Сака.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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