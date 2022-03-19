Бавария разгромила Унион Берлин, Левандовски отметился дублем

Состоялись пять матчей 27-го тура Бундеслиги.
«Бавария» крупно обыграла «Унион Берлин», также разгромные победы одержали «Майнц» и «Герта».
«Штутгарт» в концовке вырвал победу над «Аугсбургом», «Гройтер Фюрт» и «Фрайбург» голов не забивали.
Чемпионат Германии. 27-й тур
«Бавария» – «Унион Берлин» – 4:0
Голы: 1:0 – 16 Коман, 2:0 – 25 Ньянзу, 3:0 – 45, пенальти Левандовски, 4:0 – 47 Левандовски.
«Штутгарт» – «Аугсбург» – 3:2
Голы: 0:1 – 6 Хан, 1:1 – 44 Антон, 1:2 – 45 Грегорич, 2:2 – 79 Мармуш, 3:2 – 85 Тиагу Томаш.
«Майнц» – «Арминия» – 4:0
Голы: 1:0 – 1 Буркардт, 2:0 – 65, пенальти Ниакате, 3:0 – 75, пенальти Буркардт, 4:0 – 79, пенальти Ингвартсен.
«Герта» – «Хоффенхайм» – 3:0
Голы: 1:0 – 39 Штарк, 2:0 – 63 Бельфодиль, 3:0 – 74 Тузар.
«Гройтер Фюрт» – «Фрайбург» – 0:0
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Источник — Sport.ua
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