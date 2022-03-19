УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Роман ЗОЗУЛЯ: «Украинцы готовы на все ради этого герба и флага»

Украинский форвард поделился мнением о позиции соотечественников-эммигрантов

  • 19.03.2022 19:02
  • 434 просмотра
  • 0 комментариев
Роман ЗОЗУЛЯ: «Украинцы готовы на все ради этого герба и флага»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины, выступающий сейчас в испанском клубе «Фуэнлабрада», Роман Зозуля рассказал, как украинские эмигранты реагируют на войну россии против Украины.

«Сейчас мы полностью все объединились. Сейчас просто диаспора по всему миру. Люди готовы на всё ради этого герба, ради этого флага.

Сейчас просто диаспора по всему миру. Я могу сказать за испанцев, потому что я здесь с ними. Люди готовы на всё ради этого герба, ради этого флага. Мы ж на митинги выходили тоже, и с ними общались, и сейчас поддерживаем отношения.

Украинцы готовы на всё, и их не победить. Дай Бог, чтоб после войны всё так осталось. Конечно, жалко, что нас так объединила эта война. Почему нельзя это было сделать раньше?» - сказал Зозуля.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности