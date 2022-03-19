Роман ЗОЗУЛЯ: «Украинцы готовы на все ради этого герба и флага»

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины, выступающий сейчас в испанском клубе «Фуэнлабрада», Роман Зозуля рассказал, как украинские эмигранты реагируют на войну россии против Украины.

«Сейчас мы полностью все объединились. Сейчас просто диаспора по всему миру. Люди готовы на всё ради этого герба, ради этого флага.

Сейчас просто диаспора по всему миру. Я могу сказать за испанцев, потому что я здесь с ними. Люди готовы на всё ради этого герба, ради этого флага. Мы ж на митинги выходили тоже, и с ними общались, и сейчас поддерживаем отношения.

Украинцы готовы на всё, и их не победить. Дай Бог, чтоб после войны всё так осталось. Конечно, жалко, что нас так объединила эта война. Почему нельзя это было сделать раньше?» - сказал Зозуля.