УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ФОТО. Французский клуб вышел на матч в форме в цветах украинского флага

Но есть один минус: их спонсор продолжает работать в россии

  • 19.03.2022 18:36
  • 626 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Французский клуб вышел на матч в форме в цветах украинского флага
© ФК Ланс

ФК «Ланс» вышел на матч 29-го тура чемпионата Франции против «Клермона» в форме, которая выполнена в цветах государственной символики Украины. Также на экипировке команды присутствует и флаг нашей страны с надписью «мир» на разных языках.
 
К сожаление, смущает тот факт, что их многолетний титульный спонсор компания «Ашан» не собирается уходить с российского рынка.

Отметим, что традиционный цвет «Ланса» красный и желтый. Команда идет в конце первой десятки турнирной таблицы и имеет шансы побороться за еврокубки.

Источник — ФК Ланс

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности