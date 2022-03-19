ФОТО. Французский клуб вышел на матч в форме в цветах украинского флага

ФК «Ланс» вышел на матч 29-го тура чемпионата Франции против «Клермона» в форме, которая выполнена в цветах государственной символики Украины. Также на экипировке команды присутствует и флаг нашей страны с надписью «мир» на разных языках.
К сожаление, смущает тот факт, что их многолетний титульный спонсор компания «Ашан» не собирается уходить с российского рынка.
Отметим, что традиционный цвет «Ланса» красный и желтый. Команда идет в конце первой десятки турнирной таблицы и имеет шансы побороться за еврокубки.
Источник — ФК Ланс
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