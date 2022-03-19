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Александр ДЕНИСОВ: «путин за двадцать дней затмил Гитлера»

Известный журналист жестко высказался о войне

  • 19.03.2022 18:16
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Александр ДЕНИСОВ: «путин за двадцать дней затмил Гитлера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое разочарование тем, что не все в мире до конца понимают весь ужас происходящего в Украине в данный момент. 

«Фанаты «Аталанты» во время матча вывесили на трибуне плакат, где Миранчук и Малиновский держаться за руки. У меня впечатление, что они просто не понимают на самом деле, что происходит в Украине и какой здесь беспредел творит россия. За 20 дней затмить Гитлера - надо было очень постараться, залить кровью всю нашу страну», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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