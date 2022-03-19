Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Если нужно, то сам возьму в руки оружие»

24-летний украинский защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко высказался о войне в родной стране.

«Трудно, потому что мы с девушкой не с семьей. Они еще дома, в пригороде Киева. К счастью, интернет и телефон еще работают, поэтому мы на связи, по меньшей мере, каждые три часа. Взрывы раздаются все ближе и ближе.

Каждый раз, когда раздаются сирены, моей семье приходится прятаться в подвале. Сейчас мы пытаемся вытащить оттуда мою маму и тетю. Моему отцу 50, а брату 27. Им запрещено уезжать из страны. Они могут быть призваны.

Надо готовиться к худшему. Многие экс-футболисты уже воюют. Вернусь ли я, если меня вызовут? Если придется, то вернусь! Если нужно, то сам возьму в руки оружие, особенно если нужно будет защитить мою семью», - сказал Михайличенко.