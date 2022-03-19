УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Спортдиректор Львова: «Дулуб больше проукраинский, чем пробелоруский»

Также функционер рассказал, какие футболисты покинули клуб

  • 19.03.2022 17:36
  • 261 просмотр
  • 0 комментариев
Спортдиректор Львова: «Дулуб больше проукраинский, чем пробелоруский»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Спортивный директор ФК «Львов» Максим Стефанский рассказал последние новости из клуба.

«Драме, Мия и Чирьяк попросили забрать документы, чтобы оформить полноценный трансфер. Мы даем такую возможность людям. Должны понимать, что держать их до лета нет смысла. Дай бог, чтобы война закончилась завтра. Это не их война. Пусть они выбирают свою дорогу.

Тренеры длительное время были здесь. Дулуб, вы знаете, человек больше проукраинский, чем пробелоруский. Но он должен был уехать, потому что для белорусов тут также не все так легко. Он выехал, но на связи каждый день», - сказал Стефанский.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности