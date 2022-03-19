Спортдиректор Львова: «Дулуб больше проукраинский, чем пробелоруский»

Спортивный директор ФК «Львов» Максим Стефанский рассказал последние новости из клуба.

«Драме, Мия и Чирьяк попросили забрать документы, чтобы оформить полноценный трансфер. Мы даем такую возможность людям. Должны понимать, что держать их до лета нет смысла. Дай бог, чтобы война закончилась завтра. Это не их война. Пусть они выбирают свою дорогу.

Тренеры длительное время были здесь. Дулуб, вы знаете, человек больше проукраинский, чем пробелоруский. Но он должен был уехать, потому что для белорусов тут также не все так легко. Он выехал, но на связи каждый день», - сказал Стефанский.