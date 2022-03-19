Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы с россиянами не братья. Не были и не будем»

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины, выступающий сейчас в испанском клубе «Фуэнлабрада», Роман Зозуля прокомментировал слова россиян, которые любят говорить, что наши народы - братья.

«Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и, дай Бог, чтобы никогда об этом и не вспоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть какой-то свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться», - сказал Зозуля.