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Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы с россиянами не братья. Не были и не будем»

Украинский форвард не понимает, почему россияне считают нас братьями

  • 19.03.2022 17:15
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Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы с россиянами не братья. Не были и не будем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины, выступающий сейчас в испанском клубе «Фуэнлабрада», Роман Зозуля прокомментировал слова россиян, которые любят говорить, что наши народы - братья.

«Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и, дай Бог, чтобы никогда об этом и не вспоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть какой-то свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться», - сказал Зозуля.

Источник — Футбол 1/2/3

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