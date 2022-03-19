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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тимощук поставил деньги выше совести и народа Украины»

Экс-игрок сборной Украины – о бывшем партнере по национальной команде

  • 19.03.2022 16:30
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Тимощук поставил деньги выше совести и народа Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий в очередной раз осудил действия Анатолия Тимощука, который не покинул пост ассистента главного тренера санкт-петербургского «Зенита», несмотря на войну россии против Украины.

«Война закончится и Украина обязательно победит. Как дальше с этим жить Тимощуку, я не знаю. Наверное, у него нет ни сердца, ни совести. Абсолютно ничего нет у него в груди. Пустой человек, который поставил деньги выше совести и народа Украины.

Бог ему судья, но он показал свое лицо. Мне неприятно сейчас говорить об этом, так как мы с детства общались и дружили с этим человеком. Его поступок не подлежит никакой логике. Он предал самого себя, в первую очередь. Даже не знаю, как на это отреагирует его отец, который родом из Луцка. Тимощук знал, на что он идет», - сказал Федецкий.

Источник — Футбол 1/2/3

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