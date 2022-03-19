Андрей ПАВЕЛКО: «Наших детей принимает пражская Спарта»

Президент УАФ Андрей Павелко поблагодарил руководство клуба «Спарта Прага» за прием детей украинских команд в свое расположение.
«Большое спасибо нашим коллегам из европейских клубов. Сегодня наших детей принимает пражская «Спарта. До этого нам помогал «Ювентус» и другие клубы Европы. Нам помогают как с гуманитарными грузами, так и с приемом детей в своих клубах», - сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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