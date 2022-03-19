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Андрей ПАВЕЛКО: «Наших детей принимает пражская Спарта»

Президент УАФ продолжает заниматься устройством юных футболистов

  • 19.03.2022 15:48
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Андрей ПАВЕЛКО: «Наших детей принимает пражская Спарта»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко поблагодарил руководство клуба «Спарта Прага» за прием детей украинских команд в свое расположение.

«Большое спасибо нашим коллегам из европейских клубов. Сегодня наших детей принимает пражская «Спарта. До этого нам помогал «Ювентус» и другие клубы Европы. Нам помогают как с гуманитарными грузами, так и с приемом детей в своих клубах», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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