Александр ДЕНИСОВ: «Единство украинцев является примером для всего мира»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал свое мнение о том, что из-за войны в Украине народ наконец-то объединится в единое целое.

«Я такого объединения, как сейчас в Украине, не видел за 30 лет. Я не видел такой страны. Она является примером для всего мира.

Мне кажется, такое уже растерять невозможно. По моему мнению, то, что сейчас сплачивается – это абсолютно целостная материя, наша нация. Уже не будет каких-то провосточных политических партий, артистов...

Дело в том, что уже никому ничего не нужно объяснять в этой стране. Действительно, мы платим очень дорогую цену за это. Но, к сожалению, это наш путь, который мы должны пройти», - сказал Денисов.